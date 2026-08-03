Descubren intento de robo en primaria del fraccionamiento Milenio 450

Personal de una escuela primaria del fraccionamiento Milenio 450 descubrió la tarde de este domingo que desconocidos ingresaron al plantel educativo, donde causaron daños y dejaron preparados varios aparatos electrónicos con la aparente intención de llevárselos.

El reporte fue recibido alrededor de las 12:00 horas, cuando el encargado del plantel solicitó la presencia de las autoridades en la escuela primaria Rosaura Revueltas Sánchez, ubicada sobre el bulevar Río Grande.

De acuerdo con la información proporcionada por Manuel, al llegar al inmueble encontró desorden en distintas áreas, por lo que de inmediato sospechó que personas ajenas habían ingresado durante las horas en que la institución permanecía cerrada.

Al realizar una inspección, se percató de que las puertas de la dirección habían sido forzadas, lo que permitió a los presuntos responsables acceder a las oficinas administrativas.

Asimismo, se informó que varias televisiones fueron sacadas del interior del edificio y colocadas en una de las esquinas de la escuela, presuntamente para facilitar su traslado; sin embargo, por causas aún no determinadas, los aparatos permanecieron en el lugar.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y resguardar el inmueble, además de iniciar las primeras diligencias para esclarecer lo sucedido.

La Fiscalía General del Estado de Durango abrió la carpeta de investigación correspondiente para determinar si el robo fue frustrado o si los responsables alcanzaron a llevarse otros objetos del plantel, además de buscar indicios que permitan su identificación.