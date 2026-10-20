Desde dulces hasta salados, cinco platillos con flor cempasúchil

La flor de cempasúchil es una de las grandes protagonistas del otoño mexicano. Su intenso color naranja ilumina los altares del Día de Muertos, pero también puede convertirse en un ingrediente inesperado para explorar nuevos sabores en la cocina, desde preparaciones reconfortantes hasta bebidas calientes y postres originales.

Y es que sus pétalos permiten experimentar con recetas dulces y saladas sin perder de vista la tradición. En esta temporada, la flor puede pasar de los arreglos ornamentales a una ensalada fresca, una crema suave o una taza de atole , con propuestas que combinan ingredientes cotidianos y un toque distintivo de la gastronomía mexicana.

Estas son cinco ideas para aprovechar el cempasúchil en la cocina y darle un giro creativo al menú de otoño.

1. Crema de cempasúchil y calabaza

Esta preparación es ideal para los días frescos y combina la textura aterciopelada de una crema de verduras con el aroma floral del cempasúchil. La calabaza y las especias ayudan a conseguir un resultado reconfortante, que puede servirse como entrada o plato ligero.

2. Atole de cempasúchil y canela

Las bebidas tradicionales también encuentran una nueva versión con esta flor. El atole de cempasúchil reúne la consistencia cremosa de la leche, el dulzor del piloncillo y el aroma de la canela , en una alternativa para acompañar el pan de muerto durante las tardes de octubre y noviembre.

3. Quesadillas de cempasúchil

Para quienes prefieren una opción salada y sencilla, las quesadillas ofrecen una manera práctica de incorporar la flor a la comida cotidiana. El queso Oaxaca aporta una textura fundente, mientras que los pétalos añaden un toque aromático y un contraste de color que transforma un antojito clásico.

4. Ensalada fresca

El cempasúchil también puede integrarse en preparaciones frescas. Esta ensalada combina hojas verdes con la acidez de las frambuesas, el toque crujiente de las almendras y la cremosidad del queso de cabra. Los pétalos aportan un acabado colorido que la convierte en una opción atractiva para una comida ligera o una entrada especial.

5. Helado de cempasúchil y vainilla

En el terreno de los postres, esta flor puede convertirse en un ingrediente poco convencional para un helado casero. La leche condensada aporta dulzor, la crema ayuda a lograr una textura suave y la vainilla equilibra el perfil floral. El resultado es una alternativa diferente para cerrar una comida de temporada.

Antes de llevarlo a la cocina...

No todas las flores de cempasúchil que se venden para decorar altares son aptas para el consumo.

Para estas preparaciones es indispensable utilizar flores identificadas como comestibles, cultivadas sin pesticidas ni otros productos químicos no autorizados para alimentos .

Los pétalos deben lavarse y desinfectarse adecuadamente antes de incorporarlos a cualquier receta. También conviene retirar las partes verdes y la base blanca de los pétalos, que pueden aportar amargor.