Desde la CDMX, reportan a mujer por forzar candadados de hogar en Durango; la vieron por cámaras

Una muje r fue captada por cámaras de vigilancia al interior de una vivienda de la Zona Centro, luego de que presuntamente forzara los candados de la puerta principal.

El reporte se recibió la noche del martes en una vivienda de la Privada de la Huerta.

La propietaria, quien reside en Ciudad de México, informó mediante comunicación telefónica que observó a una mujer dentro del inmueble a través de sus cámaras de seguridad.

De acuerdo con las versiones en el lugar, la mujer abandonó el sitio antes de que arribaran las patrullas.

A la propietaria se le proporcionaron indicaciones para presentar la denuncia correspondiente.