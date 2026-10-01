Justicia

EMERGENCIAS

Desde la CDMX, reportan a mujer por forzar candadados de hogar en Durango; la vieron por cámaras

La señalada logró abandonar el sitio antes de que arribaran las patrullas.

Desde la CDMX, reportan a mujer por forzar candadados de hogar en Durango; la vieron por cámaras

Desde la CDMX, reportan a mujer por forzar candadados de hogar en Durango; la vieron por cámaras

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Una mujer fue captada por cámaras de vigilancia al interior de una vivienda de la Zona Centro, luego de que presuntamente forzara los candados de la puerta principal.

El reporte se recibió la noche del martes en una vivienda de la Privada de la Huerta.

La propietaria, quien reside en Ciudad de México, informó mediante comunicación telefónica que observó a una mujer dentro del inmueble a través de sus cámaras de seguridad.

De acuerdo con las versiones en el lugar, la mujer abandonó el sitio antes de que arribaran las patrullas. 

A la propietaria se le proporcionaron indicaciones para presentar la denuncia correspondiente.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Robos mujer, cámaras, vivienda, propietaria

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Justicia
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas