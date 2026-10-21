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Desde La Laguna de Durango, empresarios buscan fortalecer proveeduría regional

La Expo Industria y Negocios 2026 se realizará el próximo mes en Gómez Palacio.

Desde La Laguna de Durango, empresarios buscan fortalecer proveeduría regional

Desde La Laguna de Durango, empresarios buscan fortalecer proveeduría regional

CLAUDIA BARRIENTOS
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Empresarios de La Laguna están organizando la Expo Industria y Negocios 2026 a través de la cual se busca dinamizar la economía y fortalecer la proveeduría regional.

La décima primera edición de este encuentro, bajo el lema “Innovar, conectar y crecer”, se realizará el 11 y 12 de noviembre en el Centro de Convenciones de la Expo Feria de Gómez Palacio, con la expectativa de reunir a más de mil asistentes, 60 stands comerciales, 20 empresas compradoras y más de 100 proveedores en mesas de negocio.

Homero del Bosque, presidente de Canacintra Laguna, informó que el encuentro busca impulsar el intercambio comercial, fortalecer las cadenas de suministro regionales y promover la proveeduría local como una vía para mejorar la competitividad industrial y atraer inversión nacional y extranjera.

Ante las condiciones económicas que enfrenta el sector industrial, la realización de encuentros como este forma parte de las estrategias para dinamizar la economía, generar oportunidades comerciales y fortalecer los vínculos entre empresas, señaló Joana Soto Quintero, presidenta de Canacintra Durango.

La exposición reunirá empresas de los sectores agroindustrial, automotriz, fundición, metalmecánico, minerales no metálicos, muebles y servicios de negocios, entre otros. El programa incluye mesas de negocio, citas comerciales, espacios de networking y talleres especializados de soldadura y manejo de montacargas.


También se ofrecerán conferencias sobre crecimiento económico en México, financiamiento inteligente, mejora continua y mentalidad japonesa aplicada en México. Para el segundo día se contemplan temas relacionados con seguridad, inversión y desarrollo industrial, las cuatro personalidades en el entorno laboral y construcción de marca.


Como parte de las actividades, se instalará un pabellón de ciencia, tecnología e innovación, donde estudiantes de distintas instituciones educativas presentarán proyectos, además de un pabellón de arte y cultura con obras de cinco escultores.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Expo Industria y Negocios 2026 LA LAGUNA DURANGO CANACINTRA fortalecer, proveeduría, busca, inversión

               

                
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