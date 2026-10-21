Desde La Laguna de Durango, empresarios buscan fortalecer proveeduría regional

Empresarios de La Laguna están organizando la Expo Industria y Negocios 2026 a través de la cual se busca dinamizar la economía y fortalecer la proveeduría regional.

La décima primera edición de este encuentro, bajo el lema “Innovar, conectar y crecer”, se realizará el 11 y 12 de noviembre en el Centro de Convenciones de la Expo Feria de Gómez Palacio , con la expectativa de reunir a más de mil asistentes, 60 stands comerciales, 20 empresas compradoras y más de 100 proveedores en mesas de negocio.

Homero del Bosque, presidente de Canacintra Laguna, informó que el encuentro busca impulsar el intercambio comercial, fortalecer las cadenas de suministro regionales y promover la proveeduría local como una vía para mejorar la competitividad industrial y atraer inversión nacional y extranjera.

Ante las condiciones económicas que enfrenta el sector industrial, la realización de encuentros como este forma parte de las estrategias para dinamizar la economía, generar oportunidades comerciales y fortalecer los vínculos entre empresas, señaló Joana Soto Quintero, presidenta de Canacintra Durango.

La exposición reunirá empresas de los sectores agroindustrial, automotriz, fundición, metalmecánico, minerales no metálicos, muebles y servicios de negocios, entre otros. El programa incluye mesas de negocio, citas comerciales, espacios de networking y talleres especializados de soldadura y manejo de montacargas.

También se ofrecerán conferencias sobre crecimiento económico en México, financiamiento inteligente, mejora continua y mentalidad japonesa aplicada en México. Para el segundo día se contemplan temas relacionados con seguridad, inversión y desarrollo industrial, las cuatro personalidades en el entorno laboral y construcción de marca.

Como parte de las actividades, se instalará un pabellón de ciencia, tecnología e innovación, donde estudiantes de distintas instituciones educativas presentarán proyectos, además de un pabellón de arte y cultura con obras de cinco escultores.