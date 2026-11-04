Desde 'Los juegos del hambre' hasta el regreso de 'Rocky', filmes que llegarán a los cines este mes

Noviembre llega con una cartelera cinematográfica para todos los gustos, desde historias de terror y aventuras animadas hasta grandes producciones que recuperan personajes y universos conocidos por el público. Las próximas semanas estarán marcadas por nuevas entregas de franquicias populares, adaptaciones de clásicos literarios y relatos biográficos que prometen despertar la nostalgia de los cinéfilos.

Entre los estrenos destacan una nueva visita al universo de Panem, una historia que revela los primeros pasos de Sylvester Stallone antes de alcanzar la fama mundial y una reinterpretación de uno de los relatos navideños más conocidos de la literatura.

También habrá espacio para quienes disfrutan del suspenso sobrenatural y para las familias que buscan una aventura animada en la pantalla grande.

Estas son cinco producciones que forman parte de los próximos lanzamientos en las salas de cine de México durante noviembre, con propuestas que van del drama y la fantasía al terror y la animación.

1. Grin: El Juego de la Ouija

Para los amantes del terror, esta película presenta la historia de Eve, una joven que regresa a casa después de varios años sin convivir con su familia. Durante una reunión conoce un antiguo juego de mesa que termina convirtiéndose en una pesadilla cuando libera a GRIN, una entidad demoníaca con apariencia de bufón.

La criatura comienza a perseguir a quienes participan, especialmente a aquellos que guardan oscuros secretos de su pasado. Dirigida por Lawrence Fowler, la cinta apuesta por el terror sobrenatural y los juegos que esconden consecuencias inesperadas.

Estreno: 5 de noviembre de 2026.

2. Ebenezer: Los Fantasmas de Navidad

El clásico relato de Charles Dickens regresa a la pantalla grande con una nueva adaptación protagonizada por Johnny Depp. La historia sigue a Ebenezer Scrooge, un hombre avaro y amargado que desprecia la Navidad y mantiene una actitud egoísta hacia quienes lo rodean.

Sin embargo, durante la Nochebuena recibe la visita sobrenatural de distintos espíritus que lo llevan a recorrer su pasado, presente y futuro, obligándolo a enfrentar sus decisiones y la posibilidad de cambiar su destino. Dirigida por Ti West, esta producción combina fantasía, drama y elementos sobrenaturales para recuperar una historia que ha acompañado a distintas generaciones.

Estreno: 12 de noviembre de 2026.

3. Mi Robot y Yo

La película presenta a Celeste, una joven astronauta que emprende su primera misión espacial en solitario y debe dejar en la Tierra al robot que la acompañó y cuidó durante toda su infancia. Mientras ella comienza una aventura lejos de casa, su compañero mecánico enfrenta por primera vez la separación y busca la manera de reencontrarse con ella.

La cinta, dirigida por Kid Koala, propone una historia sobre los vínculos afectivos, la amistad y los cambios que llegan cuando las personas importantes toman caminos diferentes. Además, destaca por su narrativa visual sin diálogos, una apuesta distinta dentro del cine animado.

Estreno: 12 de noviembre de 2026.

4. Yo Soy Rocky

Esta película lleva a la pantalla los acontecimientos detrás de la creación de uno de los personajes más emblemáticos de Sylvester Stallone. La producción se sitúa en los primeros años de su carrera, cuando todavía era un actor desconocido en Hollywood y enfrentaba dificultades para conseguir oportunidades.

Después de inspirarse en una pelea de boxeo, Stallone escribe el guion de “Rocky”, pero los productores interesados en adquirirlo no están convencidos de que él deba interpretar al protagonista. El joven actor se niega a entregar su historia sin tener la oportunidad de encarnar a Rocky Balboa, por lo que deberá defender su visión y apostar por sí mismo. Dirigida por Peter Farrelly, la cinta cuenta con Anthony Ippolito en el papel de Stallone.

Estreno: 12 de noviembre de 2026.

5. Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

Uno de los lanzamientos más esperados para los seguidores de las grandes franquicias es esta nueva precuela del universo creado por Suzanne Collins. La historia se desarrolla 24 años antes de los acontecimientos de la primera película y sigue a un joven Haymitch Abernathy durante la edición número 50 de los Juegos del Hambre, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

En esta ocasión, el Capitolio duplica el número de tributos, por lo que los participantes deberán enfrentarse a una competencia todavía más cruel y peligrosa. La producción permitirá conocer los acontecimientos que marcaron la vida de Haymitch antes de convertirse en el mentor de Katniss Everdeen. Bajo la dirección de Francis Lawrence, la película recupera uno de los personajes más importantes de la saga y profundiza en el pasado de Panem.