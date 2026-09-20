Desde templos hasta el Palomar: cinco fotos antiguas de Durango

Las calles de Durango conservan una historia que quedó atrapada en antiguas fotografías, imágenes capaces de mostrar cómo la ciudad fue transformándose sin perder la esencia que hoy distingue a su Centro Histórico. Entre templos, plazas, teatros y edificios emblemáticos, estas fotografías permiten recorrer distintas épocas y recordar escenarios que marcaron la vida cotidiana de generaciones enteras.

El Templo del Sagrado Corazón de Jesús aparece como uno de los referentes arquitectónicos que han acompañado el crecimiento de la ciudad, mientras que el kiosco de la Plaza de Durango lleva a aquellos años en los que el corazón del centro era punto de encuentro para paseos, música y reuniones familiares.

A estas escenas se suma el antiguo Teatro Principal, cuya presencia recuerda la intensa vida cultural que convirtió al recinto en uno de los espacios más representativos para el espectáculo y las artes escénicas.

Entre las imágenes destaca también la Catedral sobre la calle Juárez en 1942, una postal que revela una ciudad con un tránsito mucho más pausado y una fisonomía distinta a la actual.

La serie concluye con una de las fotografías más impactantes, la fachada del histórico edificio El Palomar tras el incendio del 8 de diciembre de 1956, un registro que documentó uno de los episodios más recordados del patrimonio urbano duranguense.