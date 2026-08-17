Desechan en Cabildo de Durango propuesta a favor de dar atención a pueblos originarios

En el Cabildo de Durango se desechó la propuesta para generar una atención específica a los habitantes de las comunidades indígenas que llegan a la ciudad por diferentes motivos, ya sea educativos, de salud, para realizar trámites, por cuestiones jurídicas, entre otros.

El regidor Alan Espinoza de la O comentó que las personas que pertenecen a pueblos originarios llegan a la ciudad no siempre por elección, sino porque requieren realizar algún trámite o recibir atención que no pueden obtener en sus comunidades.

El problema es que se enfrentan a trámites burocráticos, lo que no siempre les permite llevar a cabo lo que requieren o recibir una atención adecuada.

El regidor rechazó el argumento de la negativa respecto a que estas personas no son habitantes del municipio de Durango, pues destacó que muchas viven, trabajan y estudian aquí, o simplemente requieren acceder a servicios que se encuentran centralizados en la capital.

“Su origen no puede ser una razón para negarles protección. No estamos dando privilegios. Estamos reconociendo derechos”, afirmó.

Dijo que el respeto a los derechos humanos debe comenzar desde las propias instituciones, con reglamentos y mecanismos de atención que eviten que se reproduzcan prácticas de exclusión en la administración pública.

Otra de las razones por las que se argumentó no avanzar con la propuesta, fue que implicaría una mayor carga de trabajo para una dependencia municipal. Sin embargo, sostuvo que las instituciones deben encontrar la manera de adaptar sus procesos para garantizar los derechos de las personas.

Lamentó que el punto haya sido desestimado mediante votación, pues consideró que representaba una oportunidad para avanzar hacia un Municipio más incluyente, que tome en cuenta las distintas realidades de quienes acuden a las oficinas.

Espinoza de la O reiteró que el respeto a los derechos humanos debe comenzar desde las propias instituciones.