Deserción escolar en Cobaed se mantiene al 7%

La deserción escolar en los 33 planteles que maneja el Sistema Escolar de Colegios de Bachilleres de Durango (Cobaed) se mantiene en aproximadamente un siete por ciento, de una matrícula cercana a los 16 mil alumnos.

Sonia Flores Arce, directora general de este sistema, señaló que el porcentaje de abandono escolar ha disminuido gracias a las acciones implementadas para favorecer la permanencia de los estudiantes en las aulas, entre ellas la promoción de becas y el acompañamiento académico.

"Estamos muy contentos porque hemos trabajado mucho para que no haya deserción escolar. Hoy nuestros muchachos ya están listos para ingresar al siguiente nivel educativo y comenzar un nuevo ciclo", comentó.

Analizan causas actuales del abandono escolar

Flores Arce explicó que el Cobaed realiza un análisis para identificar las causas actuales del abandono escolar, ya que anteriormente la principal razón era la reprobación.

Con la implementación del modelo de la Nueva Escuela Mexicana de no reprobación se han establecido mecanismos que buscan evitar que los estudiantes abandonen sus estudios por cuestiones académicas.

Indicó que una vez concluido el diagnóstico se dará a conocer el comportamiento de este indicador y las causas específicas que aún provocan la deserción.

La directora del Cobaed reconoció que en algunas regiones del estado la migración hacia Estados Unidos continúa siendo uno de los factores que inciden en el abandono escolar, debido a que algunas familias mantienen la costumbre de trasladarse al vecino país en busca de oportunidades laborales.