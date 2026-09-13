Desgaste económico y familiar, a falta de testamento

El hecho de que la mayor parte de la población no cuente con un testamento (ya que se estima que siete de cada 10 personas no lo han tramitado) representa un problema para las familias, advirtió el presidente del Colegio de Notarios, Juan Gerardo Parral Pérez, quien explicó que cuando un familiar fallece intestado, se tienen que iniciar diversos trámites.

“De manera inmediata se tiene que abrir un juicio sucesorio intestamentario, lo que nosotros llamamos una sucesión legítima. Consiste en que será el Código Civil, la ley, quien decida qué personas, qué descendientes o ascendientes son los que tienen derecho. Aquí hay concurrencias a veces, los hijos con la cónyuge o el cónyuge, incluso ya hay criterios de la Corte en que la concubina o el concubino tienen los mismos derechos que la esposa. Entonces se da la controversia”, informó.

Asimismo, el hecho de que los bienes se mantengan mucho tiempo en litigio también propicia fraudes y desgaste. “Es un desgaste además de económico, también familiar, y que los bienes que son transmisibles queden estáticos y no pueda llevarse a cabo una sucesión”, mencionó.

Por lo que exhortó a la ciudadanía a aprovechar el mes del testamento, durante el cual se ofrece un precio especial.