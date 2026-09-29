Designan a Jorge Macías como titular del INE en Durango rumbo a 2027

Jorge Macías Medina asumió este martes la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Durango, cargo desde el que coordinará los trabajos del organismo en la entidad durante la preparación del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Su designación fue aprobada por el Consejo General del INE como parte del Concurso Público 2026 para ocupar cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional. Entre sus funciones estará coordinar la Junta Local y encabezar las actividades relacionadas con la organización y desarrollo del próximo proceso electoral federal.

Macías Medina rindió protesta durante la sesión extraordinaria del Consejo General y asumió formalmente la representación del INE en Durango. El instituto informó que también presidirá el próximo Consejo Local que será instalado con motivo del proceso electoral 2026-2027.