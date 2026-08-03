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Deslave obliga a cerrar el Faro de Mazatlán; reportan personas lesionadas

El desprendimiento de rocas, ocasionado por las intensas lluvias, obligó al desalojo de turistas mientras continúan las labores de evaluación y limpieza.

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Un deslave en una de las laderas del cerro del Crestón, donde se ubica el faro de Mazatlán, causó daños severos a vehículos; dos personas resultaron lesionadas y decenas de turistas que se encontraban de visita en ese lugar tuvieron que ser desalojados por los cuerpos de auxilio.

Derivado de las intensas lluvias que se han presentado en el puerto, un desgajamiento del cerro trajo consigo enormes rocas que bloquearon el camino de acceso, destruyeron totalmente uno de los vehículos estacionados y tres más resultaron con daños

Los desprendimientos de enormes piedras que golpearon el suelo en su caída generaron inquietud entre los visitantes a este centro turístico, los cuales fueron auxiliados por personal de Protección Civil, bomberos y de la Cruz Roja que acudieron al siniestro.

En forma preliminar se informó que dos personas resultaron con lesiones, sin que se conozca su gravedad, ni sus identidades, por lo que se concentró en ese lugar maquinaria pesada para retirar las enormes piedras que cayeron de lo alto.

Los cuerpos de auxilio mantienen cerrado el camino de acceso al Faro, ya que personal del ayuntamiento fue concentrado para retirar todas las piedras de diversos tamaños que cayeron y se evalúan las condiciones de futuras visitas al faro.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: MAzatlán El Faro Deslave personas, enormes, resultaron, piedras

               

                
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