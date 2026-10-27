Desmantelan dos narcolaboratorios en Durango; aseguran droga y químicos por más de 548 mdp

Un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Marina permitió localizar y desmantelar dos laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de metanfetamina, en las inmediaciones del poblado El Destierro, perteneciente al municipio de Topia, Durango, donde fueron aseguradas importantes cantidades de droga, sustancias químicas y equipo especializado.

La intervención fue realizada en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las acciones de búsqueda y localización de instalaciones destinadas a la producción de drogas sintéticas en la región serrana de la entidad.

De acuerdo con el comunicado emitido este martes 27 de octubre, en el primero de los inmuebles fueron encontrados aproximadamente tres mil litros de metanfetamina líquida, además de 12 mil litros de ácido clorhídrico, dos mil 500 litros de ácido sulfúrico, mil 100 kilogramos de cianuro y mil kilogramos de sosa cáustica, entre otras sustancias. También se localizaron reactores, destiladores, motobombas, tanques de gas y diversos instrumentos empleados en las actividades clandestinas.

En el segundo laboratorio, el personal naval aseguró aproximadamente mil kilogramos de metanfetamina y otros 500 kilogramos de la droga en pasta, así como grandes cantidades de precursores químicos, entre ellos acetona, tolueno, ácido sulfúrico, ácido tartárico y sosa cáustica. En el sitio también fueron encontrados motogeneradores, básculas, quemadores, recipientes industriales y otros materiales utilizados para el procesamiento de las sustancias.

Según las estimaciones de las autoridades federales, la inhabilitación del primer laboratorio representó una afectación económica de 364 millones 621 mil 955 pesos para las actividades ilícitas, mientras que en el segundo inmueble las pérdidas fueron calculadas en 183 millones 684 mil 550 pesos. En conjunto, ambos aseguramientos representan un impacto económico estimado de 548 millones 306 mil 505 pesos, de acuerdo con las cifras oficiales.

Todo el material localizado fue inhabilitado en los propios sitios para impedir su reutilización. Hasta el momento, el comunicado no precisa si hubo personas detenidas durante las intervenciones ni cuánto tiempo llevaban operando estas instalaciones clandestinas en la zona serrana de Topia, donde las autoridades federales realizaron el despliegue.