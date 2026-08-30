Desmantelan narcocampamento y detienen a 8 personas; aseguraron armas de fuego y droga

El Gabinete de Seguridad del gobierno de México, a través de sus redes sociales, dio a conocer la localización de un campamento usado por el crimen organizado, donde detuvieron a ocho personas, además de que aseguraron armas de fuego y droga.

El comunicado detalló que lo anterior ocurrió en diferentes acciones hechas en el estado de Sinaloa, como parte del reforzamiento de la seguridad.

Aseguramiento

Entre lo asegurado hay 11 vehículos, 33 armas de fuego largas, seis artefactos explosivos, una granada, cartuchos, cargadores, equipo táctico y diversas dosis de droga.