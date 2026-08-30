Desmantelan narcocampamento y detienen a 8 personas; aseguraron armas de fuego y droga
El Gabinete de Seguridad del gobierno de México, a través de sus redes sociales, dio a conocer la localización de un campamento usado por el crimen organizado, donde detuvieron a ocho personas, además de que aseguraron armas de fuego y droga.
El comunicado detalló que lo anterior ocurrió en diferentes acciones hechas en el estado de Sinaloa, como parte del reforzamiento de la seguridad.
Aseguramiento
Entre lo asegurado hay 11 vehículos, 33 armas de fuego largas, seis artefactos explosivos, una granada, cartuchos, cargadores, equipo táctico y diversas dosis de droga.
"Los explosivos fueron inhabilitados en el lugar por personal especializado", agregó. En dichas acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Fiscalía General de la República (FGR).
"Estas acciones coordinadas reducen la capacidad operativa de los grupos delictivos y contribuyen a proteger a la población", concluyó.