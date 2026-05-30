Desmienten entrega de Marco Almanza a EU; aseguran que sigue en Culiacán

La versión que durante las últimas horas apuntaba a que Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, se había entregado a las autoridades de Estados Unidos, fue desmentida por fuentes del Gobierno Federal, las cuales aseguraron que el exfuncionario permanece en Culiacán.

La información surgió luego de que trascendiera que Almanza Avilés presuntamente se había presentado ante autoridades estadounidenses, en medio de las investigaciones que enfrenta por supuestos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los nuevos reportes, el exmando policial continúa en territorio mexicano y no existe confirmación oficial de que haya cruzado la frontera para ponerse a disposición de autoridades norteamericanas.

Confusión tras reportes de presunta entrega

La versión sobre una supuesta entrega tomó fuerza después de que se difundiera información relacionada con un registro de detención en Estados Unidos.

Sin embargo, posteriormente surgieron versiones que señalaron que el documento correspondería a una persona con un nombre similar y no necesariamente al exfuncionario sinaloense.

Incluso, la esposa de Almanza Avilés rechazó públicamente los reportes a través de redes sociales, y aseguró que la información era “fake news” , insistiendo en que no existía ninguna entrega ante autoridades estadounidenses.

La confusión se produjo apenas un día después de que diversos reportes indicaran que el exjefe policial compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), por señalamientos relacionados con presuntos actos de corrupción y colaboración con integrantes de la organización criminal conocida como Los Chapitos.