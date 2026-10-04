Despiden a José Rodríguez López de la Filmoteca UJED; cineastas cuestionan la decisión

Este fin de semana se dio a conocer la separación de José Rodríguez López, conocido por la comunidad cinematográfica como “Rolo”, de la dirección de la Filmoteca de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), una noticia que tomó por sorpresa a cineastas, promotores culturales y espectadores que durante los últimos años siguieron de cerca el crecimiento de este espacio dedicado a la exhibición y preservación cinematográfica.

Hasta el momento, la UJED no ha informado los motivos ni ha dado a conocer quién asumirá la dirección de la Filmoteca , ubicada al interior del Instituto de Bellas Artes de la UJED.

El hecho también ha generado incertidumbre sobre el futuro de los proyectos, ciclos y actividades que se desarrollaban en este recinto, considerado por muchos como uno de los espacios cinematográficos más activos del estado.

TRAYECTORIA LIGADA AL CINE MEXICANO

La salida de Rodríguez López ocurre después de seis años al frente de la Filmoteca, institución que él mismo impulsó desde su creación y que logró posicionar como un referente para la difusión cinematográfica en Durango.

Su trayectoria dentro del cine mexicano abarca más de cinco décadas. Antes de llegar a la UJED se desempeñó como subdirector académico del Centro de Cinematografía y Actuación “Dolores del Río”, coordinador de la Red Nacional de Polos Audiovisuales del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), secretario ejecutivo del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE) y director operativo del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

También ocupó distintos cargos en los Estudios Churubusco, participó en proyectos de difusión y preservación cinematográfica en México y América Latina, colaboró en publicaciones especializadas y formó parte de jurados y comités de selección de importantes festivales nacionales e internacionales.

A lo largo de su carrera trabajó además como camarógrafo, fotógrafo, sonidista, productor y actor de reparto en producciones dirigidas por cineastas como Juan Antonio de la Riva, Paul Leduc, Carlos Carrera, Alejandro Gamboa y Nicolás Pereda.

PROYECTO QUE CONSOLIDÓ EN DURANGO

La Filmoteca UJED fue inaugurada de manera virtual el 15 de enero de 2021 con la participación de Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM; Alejandro Pelayo, entonces director de la Cineteca Nacional; Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas; y el entonces rector Rubén Solís.

Durante este periodo se realizaron más de 60 ciclos de cine dedicados a distintas cinematografías y temáticas, además de ocho ediciones de la Muestra Internacional de Cine y tres del Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional.

La institución colaboró además en la difusión y realización de actividades con festivales y muestras como “DocsMX”, “Contra el Silencio Todas las Voces”, “Cinetekton”, “Cine del Norte”, “Cine Migrante” y “Paloma Itinerante”, así como en el encuentro “Durango, el cine en su tierra”.

Por sus actividades también pasaron figuras como Juan Carlos Rulfo, Carlo Correa, José Celestino Campusano y el investigador Aurelio de los Reyes. Asimismo, se gestionaron donaciones de material fílmico y equipo especializado por parte de instituciones como la Filmoteca de la UNAM, la Cineteca Nacional, Canal 22 y TV UNAM.

DESCONTENTO ENTRE CINEASTAS

Tras darse a conocer la noticia, integrantes de la comunidad cinematográfica manifestaron su inconformidad en redes sociales, quienes cuestionaron la salida de una figura considerada clave para el desarrollo de la Filmoteca.

Uno de los pronunciamientos más destacados fue el del cineasta duranguense Juan Antonio de la Riva, quien aseguró sentirse consternado por la decisión, particularmente porque apenas días antes había trabajado con Rodríguez López en la selección de películas que serían proyectadas durante este mes.

“Estoy consternado. La Filmoteca UJED ha logrado consolidarse como un espacio único en Durango para la preservación y difusión fílmica. José Rodríguez López, con vasta y sólida trayectoria de muchos años en el medio cinematográfico nacional y latinoamericano, ha desarrollado un trabajo admirable en la UJED. El hecho de separarlo de su cargo me parece una medida inadmisible que oscurece la labor universitaria en pro de la cultura cinematográfica de Durango”, expresó.

Las reacciones coinciden en destacar la experiencia y el conocimiento que Rodríguez López aportó al proyecto, así como la relevancia que alcanzó la Filmoteca bajo su gestión.