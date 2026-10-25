Despiden con cariño a 'El Güero', querido chofer de la ruta Durango-Mezquital

Amigos, familiares, pasajeros y autoridades le dieron el último adiós a Luis Gabriel Deras, quien durante más de 40 años se ganó el cariño de quienes compartieron con él un viaje, una plática o una sonrisa.

Durante más de cuatro décadas, Luis Gabriel Deras, conocido cariñosamente como “El Güero”, fue mucho más que un chofer en la ruta Durango-Mezquital. Con su manera de ser, sus ocurrencias y su facilidad para conversar, se convirtió en una persona muy querida por pasajeros, amigos, familiares y habitantes de las comunidades por las que transitaba.

Quienes acostumbraban viajar con él seguramente extrañarán encontrarlo en la salida de las 8 de la mañana o en los viajes de las 4 de la tarde, cuando partía de la central de autobuses de la Plazuela Baca Ortiz, en Durango, rumbo a Mezquital. Era común que se encontrara con conocidos y amigos, con quienes compartía una plática que hacía más ameno el camino de 80 kilómetros de recorrido.

En Mezquital y en las localidades por las que pasaba la ruta, prácticamente todos lo conocían. Lo recuerdan como un hombre platicador, alegre y hasta coqueto, pero también como alguien de buen corazón, que no dudaba en apoyar a quienes no completaban para pagar su pasaje e incluso les fiaba para que pudieran llegar a su destino.

Por eso, su inesperada partida ha dejado tristeza entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo. A través de redes sociales, pasajeros, amigos y familiares han compartido mensajes de despedida en los que destacan no solo su trayectoria como conductor, sino también los recuerdos y el cariño que sembró durante tantos años.

APRECIABAN AL GÜERO

Entre los numerosos mensajes publicados en redes sociales destaca el de Vaqueras y Vaqueros Mezquital, que recuerda al conductor como alguien que dejó huella en cada parada.

“Quienes tuvimos la fortuna de conocerlo, sabemos que fue más que un chofer de camión, fue un hombre trabajador, alegre, siempre con una sonrisa, de esos que dejan amigos en cada parada”, compartieron.

Por su parte, Mezquital Unido también dedicó unas palabras a quien durante tantos años formó parte de la vida cotidiana de los pasajeros que recorrían esta ruta.

“Hoy fue una noticia que para muchos sorprendió; quienes viajaron en su camión se dieron cuenta de la personalidad y sus ocurrencias, sus historias que contaba. En fin, Dios tenga en su último viaje al cielo a quien por muchos años nos dio de sus servicios como chofer, aunque nos echara hasta el último asiento, pero recordado con cariño. Hasta pronto, Güero”, expresaron.

El presidente municipal de Mezquital, Nicolás Rodríguez Luna, también se sumó a las muestras de cariño y reconocimiento, al recordar los años que Luis Gabriel dedicó a su trabajo y la cercanía que mantuvo con las familias del municipio.

“Luis Gabriel será recordado por los muchos años que dedicó a su trabajo como conductor en la ruta a Durango, siendo una presencia conocida por tantas familias en nuestro municipio”, señaló.

La familia Rivera Santillán, de la ruta Mezquital-Durango, también compartió un emotivo mensaje de despedida, en el que destacó el lugar tan especial que el conductor ocupaba entre sus seres queridos.

“Con profunda tristeza despedimos a un ser querido que fue mucho más que un chofer, fue parte de nuestra familia y el alma de su ruta. Querido por todos por su incansable servicio, su atención servicial y su sonrisa siempre atenta, su pérdida deja un vacío inmenso. El creador lo ha llamado, y hoy, Luis Gabriel toma el último autobús de su viaje al cielo”, expresaron.

Hoy, quienes compartieron el camino con “El Güero” se quedan con sus historias, sus ocurrencias y las conversaciones que hicieron más llevaderos tantos viajes. Su ausencia se sentirá en cada recorrido, pero su recuerdo permanecerá en la memoria de quienes, durante más de 40 años, encontraron en él no solo a un chofer, sino a un amigo.