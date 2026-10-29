Operativo de Halloween y Día de Muertos, en principales panteones y ciudades de Durango

La Secretaría de Seguridad Pública desplegará este fin de semana un operativo en los panteones de los 39 municipios de Durango por las visitas del Día de Muertos, además de reforzar la vigilancia en las principales ciudades el sábado 31 de octubre para prevenir daños a propiedades y agresiones durante las celebraciones de Halloween.

El dispositivo estará a cargo de las comandancias regionales y estaciones foráneas de la Policía Estatal, en coordinación con las corporaciones municipales mediante el esquema de Mando Coordinado. El objetivo es mantener recorridos de vigilancia en los camposantos registrados en la entidad y atender posibles incidentes ante la afluencia de visitantes.

En la ciudad de Durango se prevé una presencia mayor en los panteones Oriente, Jardín y Los Sabinos, debido a la concurrencia de personas que acuden a visitar a sus familiares fallecidos. En el resto de los municipios también se realizarán recorridos para prevenir incidentes durante las visitas.

El operativo por Halloween comenzará el sábado 31 de octubre y se concentrará en las principales ciudades donde se acostumbra esta celebración. La dependencia busca evitar conductas como arrojar objetos, provocar daños o afectar a otras personas. Según lo anunciado, quienes sean sorprendidos incurriendo en estas acciones podrán ser detenidos y puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

De manera paralela, continuará el despliegue de las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI), integradas por elementos de la Defensa, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Investigadora del Delito y las policías municipales. Estas fuerzas mantienen recorridos de prevención y vigilancia en distintas regiones del estado.

El secretario de Seguridad Pública, Óscar Galván Villarreal, informó sobre la puesta en marcha de ambos dispositivos, que abarcarán tanto los espacios de mayor concentración de visitantes durante el Día de Muertos como las zonas urbanas donde se prevén actividades por Halloween.