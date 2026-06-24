Despliegan operativo de revisión en el Cereso 1 de Durango; participaron elementos de Ejército y GN

Este miércoles 24 de junio, cerca de las 11:00 horas, elementos de los tres órdenes de gobierno se trasladaron al Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de Durango, con el objetivo de realizar una revisión conjunta sin previo aviso.

Al Cereso 1 se trasladaron elementos del Ejército Mexicano, así como Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado de Durango, que se encargaron de realizar una revisión conjunta a los internos.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Seguridad Pública de Durango, el operativo es parte de las revisiones que de manera cotidiana se realizan al interior del Cereso 1; sin embargo, en esta ocasión participaron también los elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Investigadora del Delito, peritos de la Fiscalía, además de visitantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La participación de los elementos federales consistió en el resguardo y vigilancia al exterior del Cereso, mientras los elementos estatales realizaron las revisiones al interior.

Se informó además que las revisiones se hicieron con el afán de desinhibir situaciones que puedan encontrarse al interior, así como verificar que no existan artículos ilícitos en las celdas.

Se espera que más adelante autoridades den a conocer a conocer el resultado de las acciones realizadas al interior del Cereso 1.