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Despojan a conductor de camioneta en la libre a Mazatlán a mano armada

El atraco ocurrió a plena luz del día, después de pasar Llano Grande.

Despojan a conductor de camioneta en la libre a Mazatlán a mano armada

Despojan a conductor de camioneta en la libre a Mazatlán a mano armada

REDACCIÓN WEB
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Un hombre fue despojado de su camioneta por un sujeto armado cuando circulaba por la carretera libre Durango–Mazatlán, a la altura del municipio de Pueblo Nuevo.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos ocurrieron alrededor de las 12:40 horas del pasado domingo, cuando Saúl Arreola López viajaba con dirección a El Salto.

Al llegar al kilómetro 86, después de pasar la localidad Llano Grande, una camioneta Ford Ranger Raptor, color blanco y sin placas de circulación, le cerró el paso.

Del vehículo descendió un individuo vestido con ropa oscura, quien lo amenazó con un arma de fuego y le ordenó bajar de su Toyota Tacoma, modelo 2025, color plata.

Ante el temor de resultar lesionado, el conductor obedeció. El sujeto armado abordó la Tacoma y huyó con dirección a El Salto, mientras que sus cómplices presuntamente escaparon en la otra camioneta.


La víctima regresó posteriormente a la ciudad de Durango para presentar la denuncia correspondiente. Las autoridades iniciaron las investigaciones para localizar la unidad e identificar a los responsables.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Fiscalía Robo camioneta, dirección, libre, conductor

               

                
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