Asaltan a joven en Jardines de Cancún; ladrones se hicieron pasar por integrantes de grupo delictivo

Un joven fue víctima de un robo con violencia la mañana de este lunes en la colonia Jardines de Cancún, luego de ser interceptado por dos sujetos que se identificaron como integrantes de un grupo delictivo y lo despojaron de su teléfono celular.

El reporte fue recibido alrededor de las 07:30 horas. José René informó a las autoridades que momentos antes dos hombres descendieron de una camioneta y le quitaron su celular, además de que durante el encuentro lo intimidaron al mostrarle un cuchillo que llevaban en el vehículo.

De acuerdo con la versión del afectado, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 07:30 horas, cuando circulaba por la calle Puebla y fue abordado por dos individuos que viajaban en una camioneta tipo Cherokee, de color gris.

Los sujetos comenzaron a hacerle preguntas sobre su nombre y el lugar donde trabajaba, al tiempo que presumieron ser de un grupo delictivo. Según el denunciante, ambos utilizaban teléfonos celulares como si fueran radios de comunicación.

Posteriormente, le exigieron que les entregara su teléfono celular, de la marca Poco M6 Pro de color gris con funda negra. Los hombres revisaron el contenido del dispositivo, presuntamente para verificar que no tuviera contactos relacionados con grupos delictivos ni fotografías de armas.

Uno de los individuos le pidió al joven que fuera a conseguir un cigarro; sin embargo, ya no le devolvieron el aparato. El afectado aprovechó para ingresar a una tortillería ubicada y observó cómo los sujetos se retiraban del lugar con dirección hacia la calle Colima.

El denunciante manifestó a las autoridades que desconoce la identidad de los responsables y aseguró que era la primera vez que tenía contacto con ellos. El caso fue reportado a las corporaciones de seguridad, que iniciaron las indagatorias correspondientes para tratar de localizar a los presuntos responsables.