Después de 20 años, Montéz de Durango se reencontrará con el público duranguense

Montéz de Durango llegará a la capital duranguense el próximo sábado 19 de diciembre para ofrecer un concierto en el Palenque de la Feria Nacional, como parte de la programación de la Feria Navideña. La agrupación compartirá escenario con La Marca de Durango, que participará como invitada de la noche.

El concierto marcará el regreso de Montéz de Durango a tierras duranguenses después de 20 años. La agrupación, reconocida por temas que forman parte de la historia del pasito duranguense, volverá a presentarse ante el público local con un repertorio que reúne algunos de sus éxitos más conocidos.

La presentación estará compuesta de grandes éxitos de la banda, como “Espero”, “Adiós a mi amante”, “Quiero saber de ti”, “El Sube y Baja” y “Lágrimas del corazón”, que forman parte del repertorio con el que la agrupación ha ganado reconocimiento dentro de la música duranguense.

Durante la presentación de los detalles del evento, Daniel Soto y Daniel Ríos, representantes de Corporativo LKM, estuvieron acompañados, mediante videollamada, por integrantes de Montéz de Durango, quienes confirmaron su participación en esta fecha.

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de Boletea.com y en puntos de venta autorizados. Los precios para ver a la agrupación van desde los 350 pesos hasta los 2 mil 350.

Así, Montéz de Durango y La Marca de Durango formarán parte de la cartelera musical de diciembre con una presentación programada en el Palenque de la Feria.

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