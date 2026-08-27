Destaca Iván Gurrola gestión de Betzabé Martínez y el impulso al desarrollo de Gómez Palacio

El coordinador de regidores de Morena en Durango, Luis Iván Gurrola Vega, reconoció el trabajo realizado por la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, al presentar su Primer Informe de Gobierno, destacando los avances alcanzados durante este primer año de administración.

Gurrola Vega señaló que los resultados presentados reflejan una administración que ha sabido atender temas prioritarios para las familias gomezpalatinas, particularmente en materia de seguridad, drenaje e infraestructura.

El regidor morenista resaltó el impulso que la Alcaldesa le ha dado a su administración, obteniendo recursos históricos para combatir problemas históricos de Gómez Palacio, como lo es la renovación total del drenaje del municipio lagunero.

“Reconocemos a Betzabé Martínez por este primer año de resultados y por mantener una visión de gobierno cercana a la gente. Gómez Palacio es un municipio estratégico para Durango y, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, seguramente vendrán más obras, infraestructura y programas que beneficiarán directamente a las familias”, expresó Gurrola Vega.

Asimismo, destacó la decisión de la alcaldesa de llevar la rendición de cuentas directamente a las colonias y comunidades rurales, pues consideró que escuchar de manera directa a la ciudadanía permite conocer las necesidades reales y establecer prioridades para el segundo año de gobierno.

Finalmente, Iván Gurrola felicitó a Betzabé Martínez Arango por este Primer Informe y refrendó su reconocimiento al trabajo que se realiza desde Gómez Palacio, al señalar que la coordinación entre gobiernos y la participación ciudadana serán fundamentales para seguir construyendo un municipio con mayor infraestructura, desarrollo económico y mejores condiciones para sus habitantes.