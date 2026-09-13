Destacan alianza entre FECA y Federación Nacional de Licenciados en Administración

Una nueva alianza destacó la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango (FECA-UJED) con la Federación Nacional de Colegios de Licenciados en Administración, con el fin de ampliar las oportunidades de capacitación y certificación, entre otras acciones.

De acuerdo con la firma del convenio, se colaborará en materia de investigación, emprendimiento, prácticas profesionales y vinculación con el sector productivo, lo que beneficiará a estudiantes y docentes.

El director de la FECA-UJED, Jesús Guillermo Sotelo Asef, dijo que esta alianza es importante para que los estudiantes complementen su formación académica, sobre todo para que se nutran de experiencias y conocimientos vinculados directamente con su ejercicio profesional.

“La colaboración con organismos y colegios profesionales permite abrir nuevos espacios para la capacitación y certificación, impulsa proyectos de investigación, emprendimiento y prácticas profesionales para que los jóvenes egresen mejor preparados al momento de enfrentar los retos del mercado laboral”, informó.

Detalló que el convenio establece nuevas vías de colaboración para la preparación de los estudiantes, ampliar oportunidades y acercarlos a experiencias relacionadas con el ejercicio profesional y el sector productivo.

El director aseguró que continuarán construyendo alianzas estratégicas para fortalecer la presencia de la comunidad estudiantil de la Facultad en diferentes ámbitos.