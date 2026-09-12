Destacan en Durango inversión federal y obras de infraestructura

La coordinación entre los gobiernos federal y estatal ha permitido la ejecución de obras de infraestructura y programas sociales en Durango, entre ellos proyectos de agua, vivienda, electrificación y apoyos al sector agropecuario.

En tribuna, el grupo parlamentario del PRI en el Congreso estatal señaló que entre las acciones se encuentran la presa Tunal II, proyectos de agua y saneamiento en Gómez Palacio, vivienda para el bienestar, apoyos al campo y la electrificación de comunidades de la Sierra. El posicionamiento fue presentado como un reconocimiento a la colaboración institucional entre ambos órdenes de gobierno, independientemente de sus diferencias partidistas.

Por separado, el diputado Bernabé Aguilar Carrillo destacó que 670 mil personas en Durango son beneficiarias de programas federales de bienestar, con una inversión reportada de 16 mil millones de pesos.

También señaló que el proyecto de electrificación de comunidades de la sierra contempla 500 millones de pesos y registra un avance de 75 por ciento.

Según lo expuesto en tribuna, esa obra busca llevar electricidad a 22 mil habitantes que actualmente carecen del servicio. El legislador consideró que desde el Congreso deben reconocerse las políticas públicas que tengan efectos concretos en la población y dar seguimiento a las acciones que permanecen en proceso.