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Destacan papel de abogados en creación de leyes

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JUAN M. CÁRDENAS
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Durante un encuentro con abogados del Congreso e integrantes de la Barra del Colegio de Abogados, legisladores de las distintas fuerzas políticas coincidieron en la importancia de la labor jurídica para consolidar el Estado de Derecho y dar sustento técnico a las iniciativas, reformas y demás actividades parlamentarias.

La Junta de Gobierno y Coordinación Política señaló que el trabajo de quienes ejercen el Derecho resulta indispensable para construir un marco normativo sólido que otorgue certeza jurídica a la población. Añadió que, en el ámbito legislativo, la función de los abogados trasciende el litigio al participar en el diseño y perfeccionamiento de las leyes.

En el encuentro participaron los coordinadores parlamentarios, quienes destacaron la importancia del trabajo técnico y jurídico para fortalecer las instituciones y responder a las necesidades de la ciudadanía.

Por su parte, el presidente de la Barra del Colegio de Abogados, Fermín Flores, agradeció el acercamiento con el Poder Legislativo y destacó que la profesión exige una actualización permanente, debido a la constante evolución del marco jurídico y de los retos que enfrenta la impartición y aplicación de la justicia.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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