Destacan rubros sociales en balance legislativo

La aprobación de reformas para garantizar el tamiz neonatal ampliado y promover la captación de agua de lluvia en viviendas formaron parte de los resultados legislativos, al cierre del periodo ordinario de sesiones.

Al realizar este balance, el diputado local Martín Vivanco señaló que durante este periodo fue aprobada la reforma que establece el tamizaje neonatal obligatorio en instituciones públicas y privadas , para detectar de manera oportuna enfermedades congénitas en recién nacidos y facilitar su atención temprana.

Asimismo, destacó la aprobación de incentivos fiscales para personas que instalen sistemas de captación de agua pluvial en sus viviendas, medida que contempla descuentos de hasta el 15 por ciento en el impuesto predial y que busca fomentar el aprovechamiento responsable del recurso hídrico ante los retos que enfrenta Durango en materia de abastecimiento de agua.

El legislador consideró que la efectividad del trabajo parlamentario debe medirse a partir de las iniciativas que logran convertirse en reformas vigentes y generan cambios concretos para la población. En este sentido, reconoció la disposición de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso para construir acuerdos en temas de interés público.

Además, adelantó que entre los temas que buscará promover se encuentra la creación de la Ley del Sistema Estatal de Cuidados, así como reformas vinculadas con la rendición de cuentas, el notariado y mecanismos de apoyo para artistas y creadores.

Consideró que el trabajo legislativo debe orientarse a la construcción de soluciones que respondan a las necesidades de la ciudadanía, mediante reformas que tengan impacto directo en la calidad de la ciudadanía.