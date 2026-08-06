Destinos cerca de Durango ideales para un viaje express; ecoturismo, aguas termales y paisajes naturales

Aunque las vacaciones de verano ya terminaron para algunos, algunos estudiantes y trabajadores tendrán aún algunas semanas de descanso, por lo que si buscas hacer un viaje express en próximos días, aquí te traemos algunos destinos favoritos para visitar en Durango, con la posibilidad de realizar diversas actividades.

A pesar de que la ciudad de Durango cuenta con diversos atractivos turísticos para visitar y pasear, algunos duranguenses buscan salir de la rutina y conocer lugares nuevos o planear actividades más allá de las ya clásicas caminatas por el Centro Histórico de la capital.

Si este es tu caso, ¡estás en el lugar correcto! Pues te presentamos algunos sitios que podrían ayudarte a salir de lo cotidiano.

Viajes a la sierra

Para quienes disfrutan de la naturaleza y las actividades al aire libre, la zona serrana de Durango ofrece algunos de los paisajes más impresionantes del estado, ideales para una escapada de uno o dos días.

Uno de los destinos más visitados es Mexiquillo, un parque natural rodeado por extensos bosques de pinos y encinos, donde también destacan enormes formaciones rocosas y una cascada que se ha convertido en uno de los principales atractivos del lugar.

Además de admirar el paisaje, los visitantes pueden realizar senderismo, paseos en bicicleta de montaña, acampar o simplemente recorrer los distintos caminos para disfrutar del clima fresco que caracteriza a esta región de la Sierra Madre Occidental.

Muy cerca de este sitio también se encuentran otros parajes como Puentecillas y Otinapa, donde es posible hospedarse en cabañas, recorrer senderos naturales, disfrutar de recorridos en cuatrimoto o vivir la experiencia de una tirolesa entre los bosques.

Presas y aguas termales para relajarse

No todos los viajes deben estar llenos de aventura. Si lo que buscas es descansar y convivir con la familia o los amigos, también existen varias opciones a poca distancia de la capital.

Las presas Guadalupe Victoria, Bayacora y Peña del Águila suelen ser algunos de los lugares favoritos para pasar el día. Muchas personas aprovechan estos espacios para organizar un picnic, preparar una carne asada, pescar o simplemente disfrutar del paisaje junto al agua.

Otra alternativa son las aguas termales del municipio de Nombre de Dios, donde existen balnearios que reciben visitantes durante gran parte del año gracias a la temperatura natural de sus manantiales.

Muy cerca se encuentra también La Constancia, reconocida por sus canales de agua y la presencia de grandes ahuehuetes que dan sombra a quienes están en el lugar. Además de sus atractivos naturales, este destino también es una buena oportunidad para disfrutar de la gastronomía de la región, con antojitos como las tradicionales gorditas.

Historia y naturaleza en un recorrido

Si lo que prefieres es conocer un poco más sobre la historia de Durango sin alejarte demasiado de la ciudad, existen comunidades que combinan la historia con paisajes naturales.

Uno de estos sitios es Navacoyán, un poblado que durante la época colonial fue un importante punto de paso para quienes transitaban por el antiguo Camino Real de Tierra Adentro.

Actualmente conserva construcciones que forman parte de la historia del estado, como el Puente del Diablo y la antigua Hacienda de San Diego de Navacoyán, lugares que llaman la atención de quienes disfrutan del turismo cultural.

Foto: INAH

Foto: INAH

En esta zona también existen balnearios alimentados por aguas termales y espacios donde es posible acampar, por lo que es una opción ideal para pasar un fin de semana diferente.

Para quienes buscan tranquilidad

Otro sitio poco conocido, pero muy atractivo, es San José del Molino, una comunidad ubicada junto al río La Sauceda, que destaca por su ambiente tranquilo y su riqueza natural.

El lugar cuenta con una pequeña represa y un balneario de aguas termales que permite disfrutar de un día de descanso sin un gasto tan elevado.

Mapimí y el Puente de Ojuela

Para quienes quieren hacer un poco más largo, pero aún en el estado de Durango, uno de los destinos más representativos es Mapimí, Pueblo Mágico que conserva aún su legado minero, por lo que recorrer sus calles es adentrarse al pasado de la entidad.

Sin embargo, el principal atractivo para muchos visitantes sigue siendo el Puente Colgante de Ojuela, una estructura que durante muchos años fue utilizada para transportar minerales y que actualmente ofrece una de las vistas más espectaculares del paisaje de la región.

Ya sea que prefieras recorrer bosques, relajarte en aguas termales, descubrir comunidades o admirar paisajes, Durango cuenta con múltiples opciones para realizar un viaje express sin recorrer grandes distancias.