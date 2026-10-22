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¿Destituir a Rafael Olivos del SNTSS? Sheinbaum dice que la decisión corresponde a los trabajadores

La Presidenta comentó que existen mecanismos para cambiar la dirigencia sindical del IMSS.

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Ante la exigencia de la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que corresponde a los trabajadores elegir a su dirigente sindical.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “le corresponde a los trabajadores. No le corresponde a la autoridad (…) No le corresponde ni al director del IMSS, ni a la Presidenta de la República y en todo caso le corresponde a los trabajadores”.

En ese sentido, explicó que “el sindicato del IMSS tiene más de 400 mil trabajadores y trabajadoras. La elección de su dirigente se rige por voto secreto, directo y universal. Tienen sus Congresos y deciden a partir de sus consideraciones”.

Expuso que existen mecanismos para que “si no están de acuerdo con una dirigencia sindical, de cómo cambiar a la dirigencia o, si están de acuerdo, cómo se mantiene”.

“Si luchamos tantos años porque los trabajadores eligieran a sus propios dirigentes cómo es que ahora vas a ser el dedazo, pues no”, expresó.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Rafael Olivos Hernández Marcha Nacional IMSS IMSS Claudia Sheinbaum corresponde, trabajadores, Sheinbaum, Olivos

               

                
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