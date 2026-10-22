¿Destituir a Rafael Olivos del SNTSS? Sheinbaum dice que la decisión corresponde a los trabajadores

Ante la exigencia de la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que corresponde a los trabajadores elegir a su dirigente sindical.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “le corresponde a los trabajadores. No le corresponde a la autoridad (…) No le corresponde ni al director del IMSS, ni a la Presidenta de la República y en todo caso le corresponde a los trabajadores”.

En ese sentido, explicó que “el sindicato del IMSS tiene más de 400 mil trabajadores y trabajadoras. La elección de su dirigente se rige por voto secreto, directo y universal. Tienen sus Congresos y deciden a partir de sus consideraciones”.

Expuso que existen mecanismos para que “si no están de acuerdo con una dirigencia sindical, de cómo cambiar a la dirigencia o, si están de acuerdo, cómo se mantiene”.

“Si luchamos tantos años porque los trabajadores eligieran a sus propios dirigentes cómo es que ahora vas a ser el dedazo, pues no”, expresó.