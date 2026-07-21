Desvalijan vivienda en el fraccionamiento Santa Amelia; se llevan dinero, joyas y aparatos electrónicos

Un domicilio del fraccionamiento Santa Amelia fue blanco de la delincuencia la noche de este lunes, luego de que desconocidos ingresaran durante la ausencia de sus propietarios y sustrajeran dinero en efectivo, joyería y diversos equipos electrónicos.

El reporte fue recibido alrededor de las 23:45 horas a través del sistema de emergencias 911, luego de que el propietario del inmueble no pudiera ingresar a su vivienda debido a que la puerta tenía el seguro colocado desde el interior, situación que le hizo sospechar que algo anormal había ocurrido.

Al lugar acudieron elementos de seguridad, quienes se entrevistaron con Rodolfo Ezequiel, de 29 años de edad, quien explicó que desde hacía aproximadamente una semana no habitaba la vivienda ubicada sobre la calle Fanny Anitua Yáñez, en el citado fraccionamiento.

El afectado relató que, ante la imposibilidad de abrir la puerta principal, su hermano ingresó por la parte trasera del domicilio y logró abrir el acceso. Al entrar, ambos encontraron las habitaciones desordenadas y descubrieron que uno de los barrotes de una ventana había sido forzado para ingresar al inmueble.

Tras revisar sus pertenencias, el propietario detectó el robo de una computadora portátil HP color gris, una tableta Samsung, una cámara instantánea, una cadena de oro con un dije de XV años, otra cadena con chapa de oro y aproximadamente 12 mil pesos en efectivo.

El denunciante manifestó a los agentes que desconoce quién pudo haber cometido el robo, ya que durante los días en que la casa permaneció desocupada no recibió aviso alguno sobre movimientos sospechosos en el lugar.

Elementos de la Policía Investigadora del Delito tomaron conocimiento de los hechos y orientaron al afectado para que presentara la denuncia formal ante el Agente del Ministerio Público, con el fin de integrar la carpeta de investigación y dar seguimiento al caso en busca de identificar a los responsables.