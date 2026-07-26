Detectan violencia en parejas jóvenes; revisar el celular, una de las conductas más comunes

El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) en Durango ha detectado casos de violencia en parejas jóvenes, principalmente contra mujeres, donde existen conductas de control y aislamiento, hasta la exigencia de que permitan a su pareja revisar su teléfono celular.

La detección de este tipo de conductas enciende las alarmas de las autoridades, pero también de la sociedad, ya que las familias que perciben comportamientos de este tipo en contra de sus hijas, hijos o familiares y no siempre saben cómo ayudarlos.

La directora del IMM, Alejandra Acosta Hernández, manifestó que es necesario llevar la información a las y los jóvenes para que conozcan qué acciones constituyen violencia.

Por ello, se utiliza el Violentómetro, una herramienta que ayuda a identificar los tipos y niveles de violencia, con el objetivo de que las jóvenes no normalicen estas conductas ni las permitan desde sus primeros noviazgos, algunos de ellos desde la secundaria.

“Vemos como una oportunidad para llevar la información y que detecten que controlar amistades, pedir contraseñas, las agresiones verbales, aislar de sus familiares y amigos no es normal”, señaló.

Dijo que las conductas que se muestran en el Violentómetro deben tomarse como banderas rojas, para evitar que los noviazgos jóvenes comiencen con relaciones tóxicas y violentas.

Las jornadas de información y actividades se retomarán durante el regreso a clases en universidades públicas y privadas, así como en algunas escuelas de nivel preparatoria.