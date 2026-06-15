Detectan 197 casos de desnutrición aguda en menores de cinco años en Durango

En los primeros cinco meses del año se han atendido 197 menores de cinco años con diagnóstico de desnutrición aguda; de ellos, 36 presentaron cuadros graves que requirieron atención prioritaria y seguimiento estrecho por el riesgo que representan para su salud y desarrollo.

De acuerdo con información de la Coordinación Estatal del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia (PASIA), obtenida del SIS-CUBOS Cohorte con corte al 9 de junio de 2026, del total de casos detectados entre enero y mayo, 161 correspondieron a desnutrición aguda moderada, el 81.3 por ciento, y 36 a desnutrición aguda grave que es el 18.3 por ciento.

El reporte señala que, derivado de las acciones de vigilancia nutricional, orientación alimentaria y seguimiento médico, 151 menores se encuentran en proceso de recuperación y muestran una evolución favorable en su estado nutricional.

Asimismo, 22 niñas y niños lograron recuperarse nutricionalmente, resultado que las autoridades atribuyen al impacto de las intervenciones implementadas por los servicios de salud.

La dependencia destacó que estos resultados evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias de detección oportuna de casos, así como el monitoreo permanente del crecimiento y desarrollo infantil.

De igual manera, consideró prioritario reforzar la promoción de la lactancia materna, una alimentación complementaria adecuada y la atención integral a la niñez, con el objetivo de reducir la incidencia de la desnutrición y favorecer un desarrollo saludable entre la población menor de cinco años en la entidad.