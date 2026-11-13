Detectan a falsos pepenadores en Durango; dejan los cacharros tirados en las calles

Una nueva situación que se ha detectado en el municipio de Durango en el tema de contaminación y basura, es la presencia de personas que dicen ser pepenadoras y pasan por los domicilios para recoger cacharros u objetos que no se lleva el servicio de recolección de basura. Sin embargo, aceptan dinero para darles un destino final, pero únicamente los abandonan unas cuadras más adelante, en la vía pública.

El director de Servicios Públicos Municipales, Felipe de Jesús Cortez Aragón, señaló que esta problemática se está presentado en la ciudad y consideró que se trata de un tema grave.

Detalló: “Ahorita algunas gentes, pues aparentemente pepenadores o recolectores, pero la verdad es que la gran mayoría de ellos tienen algún tema, un problema de adicción. Pasan y le dicen a la gente: ‘¿No quiere tirar algún cacharro? Yo me lo llevo’, y van recolectando en cada uno de los domicilios. Les dan los 10 o los 20 pesos y al rato nomás dan la vuelta y ahí los dejan”.

Apuntó que es una práctica que se está registrando de manera recurrente, por lo que ahora están atentos a las situaciones que se presenten con estas personas, quienes recogen objetos y posteriormente los abandonan, dejando sucias las calles.

Andan en la periferia

En cuanto a las zonas donde se registra esta problemática, indicó que se presenta en la mayoría de las periferias de la ciudad. Además, se desconoce el número de personas que se dedican a este tipo de actividad.

“Traen unos como carritos que los van jalando y van recogiendo, pero no lo hagan, la ciudadanía, no se los den. La verdad es que se los dejan a la vuelta de la esquina y al rato ustedes mismos nos los están reportando”, afirmó.

El funcionario dijo que, de manera programada, personal de la dependencia puede acudir a realizar la recolección de cacharros, pero de otra manera al confiar en esas personas, no se garantiza una disposición final adecuada de los objetos, lo que genera un problema mayor.

Cuando se detecta una situación de este tipo, el personal acude a retirar los objetos para evitar que permanezcan demasiado tiempo en las calles.

Reiteró: “Pero no lo hagan, sobre todo llantas. De veras nos causan unos problemones logísticos de recolección cuando ustedes les dan los 10 o los 20 pesos porque se lleven el sillón viejo, y van y se lo tiran allá dos cuadras”.

El director comentó que la actividad de pepenador es lícita, debido a que está relacionada con el reciclaje; sin embargo, aclaró que el problema se presenta con las personas que ofrecen llevarse los cacharros, reciben dinero por ello y finalmente los abandonan a unas cuadras de distancia.