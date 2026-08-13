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Detectan ganado suelto en avenidas y bulevares de Durango; piden a propietarios mayor vigilancia

Los propietarios pueden ser acreedores de multas de hasta 8 UMAs por omisión.

Detectan ganado suelto en avenidas y bulevares de Durango; piden a propietarios mayor vigilancia

Detectan ganado suelto en avenidas y bulevares de Durango; piden a propietarios mayor vigilancia

DENICE RAMÍREZ
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En recorridos de supervisión en la zona urbana del municipio de Durango, se han detectado animales de granja o semovientes circulando por avenidas, bulevares y áreas verdes, por lo que las autoridades solicitan a los propietarios mayor vigilancia.

Personal de la Unidad de Prevención Ganadera de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural realiza recorridos diariamente para prevenir accidentes por la presencia de ganado y proteger también a las diferentes especies.

La presencia de animales de granja o semovientes representa un riesgo tanto para automovilistas y peatones como para los propios animales, por lo que, al momento de detectarlos, se resguardan como medida de protección.

La Dirección de Medio Ambiente informó que se aplica un protocolo en coordinación con distintas dependencias para evitar accidentes viales y proteger a los semovientes. Primero, se resguardan en el lugar del reporte mientras se localiza al propietario, quien debe realizar el retiro del animal.

Los propietarios son los únicos responsables del cuidado animal y, ante alguna omisión, pueden ser acreedores a una multa de hasta 8 UMAs, que corresponde a más de 900 pesos, además se da seguimiento al proceso establecido por la normatividad vigente.


Las autoridades señalan que los animales deben permanecer vigilados y dentro de sus corrales para prevenir cualquier percance. Los propietarios no deben permitir que circulen en espacios públicos ni en la zona urbana.


Para mayor tranquilidad y seguridad, se indicó que los recorridos diarios se seguirán realizando.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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