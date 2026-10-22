Detectan irregularidades en actas de sesiones de Cabildo en Durango

Por irregularidades detectadas en actas de sesiones de Cabildo, se aprobó un dictamen con acciones de fiscalización y nuevas medidas para promover la transparencia en los gobiernos municipales , informó la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, María del Rocío Rebollo Mendoza.

En tal sentido, como parte de las iniciativas aprobadas por la Comisión de Gobernación, se estableció la obligatoriedad de reglamentar y detallar adecuadamente las actas de las sesiones de Cabildo.

“Encontramos y nos vamos topando con muchas situaciones que a veces parecieran irregulares por parte de los municipios. Lo que propuso el grupo parlamentario del PRI y que aprobó la Comisión de Gobernación es regular y reglamentar bien las actas de las sesiones de Cabildo. Hubo ocasiones en que nos pasaban una hojita x como una minuta en una hoja la lista de asistencia, en otra haciéndola pasar por un acta de Cabildo”.

“El acta de Cabildo es un acta y tiene que contener textualmente lo que dice el acta de Cabildo, en qué sentido fueron los votos de cada uno de ellos, porque eso también ayuda a la transparencia del propio municipio, de la ciudadanía, que sepa el ciudadano de cualquier municipio cómo votó cada regidor y por qué fue el razonamiento de ese voto”, indicó.

Asimismo, dijo que ha habido casos en los que se ha plasmado información falsa como en una ocasión en la que se reportó que siete regidores aprobaron una cuenta pública y sólo habían sido seis, y tampoco se espeficaban los nombres, por lo que la medida busca erradicar estas malas prácticas.