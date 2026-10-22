Detectan primer caso humano de virus shamonda en paciente que murió, ¿qué es y cómo se transmite?

La detección del virus shamonda en un paciente en Francia encendió las alertas sanitarias, luego de que se confirmara que el hombre falleció tras presentar complicaciones de salud. Se trata del primer caso documentado de esta infección en un ser humano, pues hasta ahora se tenía registro de su presencia principalmente en animales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el paciente tenía el sistema inmunitario gravemente debilitado, una condición que lo hacía más vulnerable a las infecciones. El hombre recibió atención médica en un hospital de Lyon, donde murió a principios de octubre.

Ante este caso, las autoridades investigan cómo ocurrió el contagio y si el virus tuvo alguna relación directa con el fallecimiento. Por ahora, se considera un hecho fuera de lo común y no se ha identificado un riesgo para la población en general.

¿Qué es el virus shamonda y dónde se originó?

El shamonda es un virus que se conoce desde hace varias décadas. Fue identificado por primera vez en Nigeria, durante la década de 1960, y desde entonces se ha detectado de manera ocasional en distintas regiones de África y Asia.

Su presencia se relacionaba principalmente con animales de granja, en especial con el ganado bovino, aunque también puede afectar a ovejas, cabras y caballos.

En los animales infectados, la enfermedad puede provocar fiebre, diarrea, decaimiento y una disminución en la producción de leche. También se han reportado problemas reproductivos, como abortos y malformaciones en las crías cuando la infección ocurre durante la gestación.

Aunque el virus se ha estudiado por su presencia en animales, el caso registrado en Francia generó dudas sobre sus posibles efectos en las personas.

¿Cómo se transmite el virus shamonda?

La principal vía de transmisión conocida es la picadura de pequeños insectos del género Culicoides, conocidos como jejenes. Estos insectos son parecidos a las moscas y pueden transportar el virus de un animal infectado a otro.

En el caso del paciente francés, una de las hipótesis es que contrajo la infección mediante la picadura de uno de estos insectos, debido a que se encontraba en una región donde se había detectado la circulación del virus entre animales.

Sin embargo, las autoridades todavía investigan las circunstancias del contagio y no han determinado con certeza cómo ocurrió.

Hasta el momento, tampoco se ha establecido que el virus pueda transmitirse directamente de una persona a otra. Por ello, el caso no significa que exista una propagación entre seres humanos.

Síntomas y tratamiento

En los animales, los síntomas más conocidos incluyen fiebre, diarrea y falta de energía. No obstante, todavía hay muchas dudas sobre lo que podría provocar en los seres humanos, ya que el paciente francés representa el primer caso documentado.

Especialistas han señalado que es necesario investigar si las personas con un sistema inmunitario sano pueden infectarse sin presentar síntomas o si la enfermedad puede ocasionar complicaciones graves en algunas circunstancias.

Por ahora, no se cuenta con una vacuna ni con un medicamento antiviral para combatir el shamonda. La atención se enfoca en tratar los síntomas y las complicaciones que puedan presentarse.