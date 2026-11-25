En al menos 15 zonas de Durango capital se ha detectado que las fallas en el alumbrado público han sido provocadas. Aparentemente, algunas personas desconectan los cables o el equipo. Esta situación ha llamado la atención de las autoridades, por lo que se instalará mayor vigilancia.

Entre las zonas afectadas se encuentran el oriente y el norte de la ciudad , en colonias como Justicia Social, Villas del Guadiana y Maderera, entre otras.

De acuerdo con las declaraciones del director de Servicios Públicos Municipales, Felipe de Jesús Cortez Aragón, es cuando el personal acude a atender los reportes de luminarias apagadas que se percata de que el equipo se encuentra en buen estado y completo ; simplemente fue desconectado.

Las personas que realizan estos actos, que pueden considerarse vandalismo, no se roban ningún equipo ni cable; únicamente cortan los circuitos o los desconectan para interrumpir el servicio de alumbrado.

“Comentarles que estamos sufriendo, vamos a llamarle así, un fenómeno que no se nos había dado en Servicios Públicos. El robo del cable bajó hasta el 80 por ciento, pero nos está aumentando en 10 zonas de la ciudad una situación en la que nos cortan el cable para que no haya luz”.

El funcionario comentó que ya se solicitó a Seguridad Pública investigar la situación para identificar quién está detrás de estos hechos , pues, por el momento, no se puede presentar una denuncia debido a que no hay robo.

Indicó que, además de estas fallas provocadas, otro de los principales motivos por los que las luminarias permanecen apagadas son las lluvias.

Sobre los reportes de fallas, señaló que diariamente se reciben entre 10 y 12. En algunos casos, se sustituyen las luminarias antiguas por tecnología LED, ya que se cuenta con suficiente inventario para realizar los reemplazos.

Cortez Aragón había adelantado que se trabajará en un censo de luminarias para conocer el número exacto que existe en la ciudad y cuántas se encuentran en funcionamiento.