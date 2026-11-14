Detectan seis casos sospechosos de cáncer de próstata en pruebas rápidas en Durango

Durante la campaña de salud realizada en noviembre, con motivo del Mes del Hombre en el municipio de Durango, se han detectado al menos seis casos sospechosos de cáncer de próstata mediante las pruebas aplicadas en lo que va del mes, por lo que será necesario darles seguimiento.

El llamado de las autoridades es a que los hombres acudan a realizarse esta prueba y cuiden su salud, sin esperar a que se presente algún síntoma o problema.

La campaña de detección oportuna estará vigente durante todo noviembre, con la meta de aplicar alrededor de 2 mil 500 pruebas gratuitas de antígeno prostático a hombres mayores de 40 años.

Durante las primeras semanas, las autoridades señalaron que la respuesta ha sido buena, ya que los hombres están acudiendo a los servicios preventivos.

De acuerdo con las autoridades de salud, el cáncer de próstata representa una de las principales causas de muerte entre los hombres, por lo que se insiste en la necesidad de fomentar las revisiones y la atención médica oportuna.

Módulos y pruebas

Cuando los hombres acuden a los módulos, también se les aplican cuestionarios para identificar factores de riesgo y se les recomienda acercarse a los servicios de salud como medida de prevención, sin esperar a presentar molestias.

Contrario a lo que algunas personas podrían imaginar, se ha detallado que las pruebas son rápidas y consisten en un procedimiento sencillo. Una vez obtenidos los resultados, se brinda la orientación correspondiente e incluso, en caso de detectar alguna sospecha, se da seguimiento.

Los módulos continuarán instalándose en distintos puntos de la ciudad, con acceso al público en general. Las jornadas de la próxima semana, están programadas para retomarse el 17 de noviembre, nuevamente en la Plazuela Baca Ortiz, de 10:00 a 14:00 horas.

El 18 de noviembre se instalará un módulo en la Unidad Administrativa, mientras que el 23 de noviembre habrá otro en Aguas del Municipio de Durango, de 10:00 a 19:00 horas.