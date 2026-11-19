Algunos reportes por taponamientos en la red de drenaje y alcantarillado de la ciudad de Durango, así como por fugas de aguas negras, han permitido detectar por las autoridades obstrucciones provocadas por basura y todo tipo de residuos que son arrojados al sistema.

Aguas del Municipio de Durango (AMD) informó que esta problemática se ha registrado en varias colonias, como Vivah Reforma, 16 de Septiembre, Valle del Guadiana, Fidel Velázquez y Huizache, entre otras, donde han tenido que realizar trabajos de desazolve.

Uno de los trabajos de desazolve se realizó recientemente en la colonia Vivah Reforma, en las calles Benito Juárez, Ignacio Ramírez e Ignacio de Comonfort.

Al lugar acudieron cuadrillas operativas que utilizaron un sistema de malacates, un camión hidrojet y equipos especializados para retirar las acumulaciones de tierra y basura, liberar las obstrucciones y, finalmente, recuperar el flujo adecuado de las aguas residuales.

Por ello, se pide a la población evitar acciones que provoquen taponamientos e impedir que la tierra y la basura ingresen a las redes de alcantarillado.

En el caso de las tapas de los pozos de visita, tampoco deben retirarse, mucho menos para arrojar residuos al drenaje, ya que estas prácticas pueden generar obstrucciones e incluso fugas de aguas negras.

De acuerdo al organismo los trabajos se realizan en todos los puntos que presentan complicaciones, pues, aunque la tubería se encuentre en buenas condiciones, el ingreso de tierra, basura y diversos residuos puede obstruirla.

Aseguran que continuarán con los trabajos de limpieza y desazolve en las colonias que lo requieran, además de atender los reportes ciudadanos.