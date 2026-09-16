Detectan venta de aparatos funcionales entregados gratuitamente por el DIF en Durango

La demanda de aparatos funcionales, como bastones, andaderas, sillas de ruedas, entre otros, es grande en Durango, porque no solo los requieren adultos mayores, sino también personas con discapacidad o cualquier persona joven o adulta que los necesite debido a un accidente o enfermedad. Sin embargo, también han detectado a personas que lucran con su propia necesidad.

La situación que se ha detectado es que personas que necesitan un aparato funcional lo solicitan a diferentes dependencias o personas al mismo tiempo, ya sea a asociaciones, patronatos, en redes sociales, a funcionarios, con personas solidarias o incluso páginas que se dedican a ayudar. De esta manera, adquieren varios aparatos del mismo tipo y posteriormente los venden.

El problema es que realizar esta acción representa un lucro y le quita la oportunidad a una persona que realmente requiere un aparato funcional, y no tiene dinero para adquirirlo.

La directora del DIF Municipal, María Elena Rivera González Rivera, declaró que hay personas que abusan de la entrega de aparatos funcionales, pues sí se han detectado casos de personas que los venden.

Dijo que se ha hecho el reporte de esas personas ante otras instituciones, como el DIF Estatal o el Patronato del DIF, para evitar que reciban otra entrega.

La funcionaria comentó que es necesario que esas personas sean conscientes y solo soliciten lo que necesitan, porque existe una alta demanda de personas en situaciones vulnerables.

Las personas que requieran algún aparato pueden acudir al DIF Municipal y realizar su solicitud. Señaló que existe una alta demanda y que se entregan hasta 20 aparatos por mes de manera gratuita.

Se presentan ante la dependencia casos que van desde niños con alguna discapacidad hasta personas que sufrieron una fractura o fueron sometidas a una operación.