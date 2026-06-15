Durango

INSPECCIÓN DURANGO

Detectan venta irregular de playeras del Mundial en Durango; exhortan a tramitar permisos

Indican que no se ha levantado ninguna acta de inspección ni se ha decomisado mercancía.

Detectan venta irregular de playeras del Mundial en Durango; exhortan a tramitar permisos

Detectan venta irregular de playeras del Mundial en Durango; exhortan a tramitar permisos

DENICE RAMÍREZ
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Fueron tres los vendedores detectados ofreciendo playeras de futbol sin permiso en Durango en el marco de la Copa del Mundo 2026, por lo que inspectores municipales acudieron a exhortarlos para que se retiraran.

El director de Inspección Municipal, Ubaldo Salazar Chávez, indicó que no se retiró mercancía ni se levantaron actas de inspección; únicamente se les pidió que se retiraran y tramitaran su permiso correspondiente.

“Hicimos algunos recorridos en estos días. Se retiraron algunos vendedores; uno de ellos se encontraba afuera de Al Super Lomas vendiendo playeras de la Selección Mexicana”, apuntó.

Explicó que, aunque el propietario solicitó un permiso para la venta en vía pública y este fue aprobado por la Comisión de Actividades Económicas, fue para instalarse en el bulevar Durango, pero colocó un segundo puesto en el centro comercial de Lomas.

Al comerciante, que es local, se le exhortó a retirarse y a solicitar también el segundo permiso ante la Comisión.


Dijo que se reportó la venta de playeras en distintos puntos de la ciudad, como Domingo Arrieta y el fraccionamiento El Edén.


El trámite, indicó, se solicita en Ventanilla Única y posteriormente pasa a la Comisión para determinar si se aprueba o se niega en la zona donde se pretende instalar el comercio.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: venta playeras Mundial inspectores Durango Inspección Durango playeras, permiso, venta, Comisión

               

                
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