'Detención de Ernesto Ruffo, persecución política', coinciden Fox y Zavala, en visita a Durango

La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, provocó críticas de figuras de la oposición que la calificaron como un acto de persecución política y una muestra de la aplicación selectiva de la justicia en México.

Durante la presentación del libro Lo claro del Negro, del exalcalde de Durango, Rodolfo Elizondo Torres, el expresidente Vicente Fox Quesada afirmó que el país atraviesa un periodo de retroceso democrático y acusó al gobierno de Morena de reproducir prácticas del antiguo régimen priista.

Sostuvo que el actual gobierno pone en riesgo las libertades, el Estado de derecho y la división de poderes, además de asegurar que la detención de Ruffo representa una injusticia.

Fox también cuestionó el papel de la presidenta de la República, al señalar que desde las conferencias matutinas actúa como acusadora y juzgadora, mientras que el Poder Judicial y el Congreso, dijo, han dejado de funcionar como contrapesos.

El exmandatario llamó a la ciudadanía y a los partidos de oposición a trabajar con miras a las elecciones intermedias de 2027, al considerar que recuperar la mayoría en el Congreso permitiría corregir el rumbo del país y frenar decisiones que, afirmó, han afectado las finanzas públicas y las instituciones.

Detención fue arbitraria: Margarita Zavala

Por su parte, la diputada federal Margarita Zavala consideró que la captura del exgobernador bajacaliforniano refleja un ejercicio arbitrario de la justicia.

La legisladora sostuvo que las autoridades decidieron actuar contra Ruffo mientras permanecen sin resolverse otros casos relacionados con funcionarios y exfuncionarios señalados públicamente por presuntos actos de corrupción o vínculos con la delincuencia organizada.

Afirmó que cuando la ley se aplica de manera selectiva deja de ser un instrumento de justicia para convertirse en un mecanismo de persecución política.

Asimismo, rechazó que la detención esté relacionada con la defensa de la soberanía nacional y opinó que la acción tuvo como propósito desviar la atención de la situación que enfrenta Baja California.

Tanto Fox como Zavala coincidieron en señalar que el caso de Ernesto Ruffo representa un síntoma del deterioro institucional que, desde su perspectiva, vive el país y llamaron a fortalecer los contrapesos democráticos.