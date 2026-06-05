Detenciones de la FECCED ponen el dedo 'en la llaga' política

En la última semana de mayo y lo que va de junio, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) ha comunicado la detención de varios exfuncionarios públicos municipales, en especial de Pueblo Nuevo y Gómez Palacio.

Asimismo, la FECCED detuvo a David "N", quien fue el secretario particular del entonces gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres; es decir, un integrante del grupo más cercano al exmandatario panista. David "N" fue capturado por su probable responsabilidad en el delito de peculado. Según la Fiscalía, actuó como cómplice en la disposición indebida de recursos públicos al haber recibido diversas cantidades provenientes de una cuenta bancaria de la administración estatal, aunque no se precisa el monto.

Esta detención, sin duda, significa un fuerte golpe para el equipo aispurista, el cual carga con la sombra de la corrupción y de haber desfalcado el erario estatal. Al tratarse de uno de sus hombres de mayor confianza, se complica el panorama para Aispuro Torres, quien tal vez deberá recurrir al viejo argumento de que él no sabía nada, lo que de todas formas lo deja en una posición bastante incómoda.

Otra de las detenciones que sin duda llamó la atención fue la de Antonio "N", quien fuera el tesorero de la administración encabezada por la morenista Marina Vitela en Gómez Palacio. En este caso, se le señala de realizar indemnizaciones ilegales por despidos, por un monto de 17 millones de pesos (mdp).

En dicho expediente resultaría por demás interesante conocer, además, quiénes fueron los funcionarios que disfrutaron de la indemnización y si también se procederá contra ellos. Y por supuesto, surge la duda de si la entonces Alcaldesa dio su aval para tal acción o tampoco se dio cuenta de lo que hacía su subalterno, a quien le confió el manejo del dinero del Ayuntamiento.

Es claro que la corrupción no distingue colores partidistas y, para desgracia de los ciudadanos, es un lastre permanente. Sin embargo, aunque se espera que la FECCED actúe de manera imparcial, es imposible no darle una connotación política a estas detenciones. Hay que recordar que han comenzado a moverse las piezas rumbo al 2027, año en que estará en juego el Congreso local y la Cámara de Diputados a nivel federal.

Mientras tanto, Jesús Arturo "El Totoy", exsecretario de Finanzas en el sexenio de Aispuro Torres, se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de tres años y sigue siendo uno de los grandes pendientes de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Quién caerá primero, Rubén Rocha Moya o el famoso "Totoy"? Hagan sus apuestas.

PUNTO Y APARTE.- Las micro, pequeñas y medianas empresas que operan en la formalidad atraviesan un panorama complicado, pues entre los ajustes salariales, los impuestos, las altas rentas de los locales y las bajas ventas, es difícil mantenerse a flote en el mercado.

En los últimos días, mediante las redes sociales, algunos negocios del Centro Histórico y de otras partes de la ciudad de Durango se han despedido de sus clientes, dándoles las gracias por el tiempo que los acompañaron. Es muy triste ver que cierre un negocio, pues esto implica que alguien se quedó sin empleo y que, en el caso de los inversionistas, hay pérdidas de dinero, por lo que recuperarse económicamente tomará tiempo.

En estos momentos hay una cantidad importante de locales en renta dentro del primer cuadro de la ciudad y cada vez toma más tiempo arrendarlos. Según la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Durango, los comerciantes prefieren probar suerte en las nuevas plazas que se construyen en la mancha urbana, donde las rentas son menores y cuentan con estacionamiento.

Nos leemos en X: @citlazoe