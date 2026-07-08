Detenciones en sexenio de AMLO son prueba de que no hay pactos con cárteles: Sheinbaum

Durante su conferencia de prensa de este miércoles 8 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que "alguien mintió" respecto a la captura de Ismael "El Mayo" y Joaquín Guzmán López en 2024.

De igual forma, destacó que distintas detenciones de narcotraficantes, en el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, son prueba de que no hay pactos con cárteles.

Sheinbaum defendió al exmandatario al retomar las recientes declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre "no tener evidencia" de su colusión con grupos delictivos .

"¿Qué argumentos adicionales pueden ser de la declaración de Ken Salazar hoy relacionado con que no había ningún vínculo del gobierno del presidente López Obrador, en particular con este grupo delictivo? La detención de Ovidio Guzmán. La detención de muchos otros que estaban vinculados con este cártel", dijo.

Asimismo, la mandataria federal explicó que se busca desacreditar "a través de una campaña sucia" a su gobierno y al de López Obrador , en el cual, dijo, se capturaron a distintos integrantes del Cártel de Sinaloa: "Los resultados que tenemos en seguridad son enormes", afirmó.

Sheinbaum muestra entrevista de exembajador Ken Salazar

La Mandataria federal también mostró una entrevista por videollamada con el periodista Jorge Ramos a Ken Salazar, a quien cuestionó sus dichos en un adelanto de un libro y donde presuntamente afirmó que López Obrador estaba preocupado de que El Mayo "revelara" información sobre su administración a autoridades de Estados Unidos.

"Mira, primero, yo nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Odor, licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. La evidencia nunca se me presentó. Y eso lo digo y si le tengo respeto yo al presidente López Obrador", dijo Ken Salazar en entrevista.

"¿O sea que no hubo acuerdos con no había acuerdos de López Obrador con narcos?", le preguntó el periodista Jorge Ramos.

"Yo no tengo a conocer de que eso ocurría. Lo que pasaba en esos tiempos es que se hablaba mucho de esas preocupaciones. Todo lo estaban hablando, estaba en la prensa, estaba en la mañanera, estaba donde quiera, ¿no? Entonces, sí, hablaban muchas personas de esa preocupación", contestó.

En un adelanto de un libro de memorias del exembajador titulado "Borderlands: My Fight for an Inclusive America", citó a un empresario que solía ser cercano a López Obrador y a quien llamó "susurrador". Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió "que cada quien saque sus conclusiones de quién se trata".

"Las probabilidades son muy pocas de que sean muchas personas. Todos estamos pensando en una. Lo que es importante aquí, porque nosotros ayer dijimos, aunque el exembajador plantea otra cosa que se le mintió al gobierno de México en su momento. Y la prueba es la exposición del avión donde del FBI lo pone como si hubiera sido resultado de una operación del FBI la llegada de dos miembros del cartel organizado, de la delincuencia organizada, del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos y ayer Rosa Icela presentó claramente cómo fue este proceso", mencionó.