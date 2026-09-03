Detener la extorsión y atender las desapariciones, entre los retos: Coparmex

Coparmex se pronunció también en torno al Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, haciendo un balance en el que se pusieron en el centro los resultados que impactan la vida de las personas y las condiciones para invertir, producir y generar empleo formal.

Los empresarios reconocieron los avances que pueden fortalecer la posición de México frente al entorno internacional, pero también señalaron los desafíos y riesgos de retrocesos que requieren atención inmediata. “Es importante distinguir entre los avances que deben consolidarse y los pendientes que no pueden postergarse”.

En tal sentido, entre los retos planteados, en el ámbito de seguridad, se consideró necesario detener la extorsión y atender las desapariciones. “La estrategia de seguridad ha mostrado avances en algunos delitos, pero persisten pendientes que no pueden postergarse. De acuerdo con la más reciente información de #DataCoparmex, una de cada dos empresas en el periodo de octubre de 2025 a marzo de 2026, fue víctima de un delito y la extorsión encabeza la lista. A ello se suma la desaparición de más de 132 mil 800 personas. Por ello, esperamos acciones concretas para contener estos delitos, porque sin seguridad no hay confianza, inversión ni condiciones para crecer”, se estableció.