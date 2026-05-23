Detiene Marina a 13 presuntos integrantes de ‘Los Chapitos’ tras operativo en Sinaloa

Un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Marina derivó en la detención de 13 presuntos integrantes de “Los Chapitos”, grupo ligado al Cártel de Sinaloa, luego de un enfrentamiento registrado en una comunidad cercana al puerto de Mazatlán.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia y patrullaje realizados por fuerzas federales en las inmediaciones de la autopista Tepic-Mazatlán, a varios kilómetros de la casera de cobro de El Rosario, donde personal naval fue atacado por civiles armados mientras realizaban labores de disuasión en la zona.

Tras la agresión, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo terrestre en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, logrando asegurar a 13 personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas en la entidad.

Aseguran armas y explosivos

Como resultado, las autoridades federales decomisaron un importante arsenal y equipo táctico presuntamente utilizado por la célula criminal. Entre lo asegurado se encuentran armas largas, cientos de cargadores y casi dos mil cartuchos útiles.

Además, fueron localizados artefactos explosivos improvisados, chalecos tácticos y placas balísticas, material que quedó bajo resguardo de las corporaciones federales para integrarse a las investigaciones correspondientes.

El despliegue de seguridad se mantuvo durante varias horas en la región para reforzar la vigilancia y descartar nuevos riesgos para la población que circula por esa zona carretera del sur de Sinaloa.

Detenidos fueron puestos a disposición

Las personas capturadas fueron trasladadas ante las autoridades competentes, donde se determinará su situación jurídica conforme avancen las carpetas de investigación abiertas tras el operativo.

De acuerdo con la información difundida por autoridades federales, las acciones forman parte de los operativos permanentes que se mantienen en Sinaloa ante la presencia de grupos de la delincuencia organizada, principalmente en regiones consideradas estratégicas por su conexión carretera y movilidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas entre las fuerzas federales durante el enfrentamiento registrado en esta operación.