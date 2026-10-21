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Detienen a dos por robo de equipo en oficinas de Financiera para el Bienestar, antes Telecom

Aunque los ladrones trataron de huir, policías los localizaron y detuvieron unas cuadras adelante.

Detienen a dos por robo de equipo en oficinas de Financiera para el Bienestar, antes Telecom

Detienen a dos por robo de equipo en oficinas de Financiera para el Bienestar, antes Telecom

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal, luego de que presuntamente ingresaron a las oficinas de Financiera para el Bienestar, antes Telecom, ubicadas en el cruce de la avenida Felipe Pescador y calle Zaragoza, de la ciudad de Durango, de donde sustrajeron equipo técnico.

El vigilante del inmueble descubrió a los intrusos e intentó detenerlos; sin embargo, estos escaparon, por lo que salió a solicitar ayuda y fue auxiliado por agentes estatales.

Tras implementar una búsqueda por los alrededores, los policías localizaron y detuvieron cuadras adelante a José, de 28 años, y Noé, de 41. Durante una inspección les encontraron una máquina de escribir marca Olympia y cuatro routers marca Júpiter, presuntamente sustraídos de las oficinas federales, por lo que ambos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado de Durango.

Escrito en: Robos Durango robo telecom robo financiera para el Bienestar detenidos por robo oficinas, marca, presuntamente, Financiera

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