Detienen a dos por robo de equipo en oficinas de Financiera para el Bienestar, antes Telecom
Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal, luego de que presuntamente ingresaron a las oficinas de Financiera para el Bienestar, antes Telecom, ubicadas en el cruce de la avenida Felipe Pescador y calle Zaragoza, de la ciudad de Durango, de donde sustrajeron equipo técnico.
El vigilante del inmueble descubrió a los intrusos e intentó detenerlos; sin embargo, estos escaparon, por lo que salió a solicitar ayuda y fue auxiliado por agentes estatales.
Tras implementar una búsqueda por los alrededores, los policías localizaron y detuvieron cuadras adelante a José, de 28 años, y Noé, de 41. Durante una inspección les encontraron una máquina de escribir marca Olympia y cuatro routers marca Júpiter, presuntamente sustraídos de las oficinas federales, por lo que ambos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado de Durango.