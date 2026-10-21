Detienen a dos por robo de equipo en oficinas de Financiera para el Bienestar, antes Telecom

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal, luego de que presuntamente ingresaron a las oficinas de Financiera para el Bienestar, antes Telecom, ubicadas en el cruce de la avenida Felipe Pescador y calle Zaragoza, de la ciudad de Durango, de donde sustrajeron equipo técnico.

El vigilante del inmueble descubrió a los intrusos e intentó detenerlos; sin embargo, estos escaparon, por lo que salió a solicitar ayuda y fue auxiliado por agentes estatales.