Siete adolescentes y dos jóvenes mayores de edad fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal, luego de que presuntamente fueran sorprendidos en medio del consumo de bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas en las instalaciones de la Deportiva Skate Park, en la ciudad de Durango.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18:30 horas de este lunes 16 de noviembre, en el espacio deportivo ubicado sobre la calle Mina San Andrés, del fraccionamiento Acereros, al norte de la capital duranguense.

De acuerdo con la información recabada, los policías realizaban un recorrido de vigilancia por el sector cuando detectaron al grupo de jóvenes, quienes presuntamente alteraban el orden público mediante gritos y ademanes obscenos, motivo por el cual se acercaron a ellos.

Entre los detenidos se encuentran Guillermo, de 18 años de edad, y Cedric Kaleb, de 19 años, vecinos de las colonias Piedrera y Francisco Zarco, respectivamente.

Asimismo, fueron detenidos los adolescentes de iniciales A.S.M.O., J.P.R.F. y Y.A.F.G., de 17 años; A.E.A.C. y D.E.L.G., de 16, así como L.J.M.G. y N.M.C.B., ambas de 15 años de edad.

Los nueve jóvenes fueron trasladados a las instalaciones de la Estación Norte de la Policía Municipal, donde quedaron a disposición del Juez Cívico, quien determinará las sanciones correspondientes; en el reporte policial no se precisó qué tipo de sustancias presuntamente consumían.