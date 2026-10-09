Detienen a albañil acusado de pederastia agravada contra adolescente en Durango

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre, señalado como probable responsable del delito de pederastia agravada, cometido en perjuicio de un adolescente de 14 años.

El detenido fue identificado como Alejandro, de 27 años de edad, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, de ocupación albañil y con domicilio en la colonia Las Palmas, de la ciudad de Durango, quien no cuenta con antecedentes penales, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

La orden de aprehensión fue girada el pasado 28 de septiembre de 2026 por la autoridad correspondiente del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado de Durango, con funciones jurisdiccionales en materia penal del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes.

De acuerdo con la información proporcionada, el mandamiento judicial se encuentra relacionado con una carpeta de investigación iniciada por el delito de pederastia agravada, en perjuicio de un adolescente de 14 años de edad, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

La denuncia que dio origen a las investigaciones fue presentada por una mujer ante las autoridades correspondientes, por lo que el Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes realizó las diligencias que derivaron en la solicitud de la orden de aprehensión.

Finalmente, el mandamiento judicial fue turnado para su ejecución el pasado 6 de octubre y cumplimentado por elementos de la Unidad de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Durango, por lo que Alejandro quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente para determinar su situación jurídica, bajo el principio de presunción de inocencia.