Detienen a albañil por presunto robo de 25 mil pesos en vivienda de Durango

Un trabajador de la construcción fue detenido por su presunta participación en el robo de aproximadamente 25 mil pesos en efectivo y diversos materiales de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Villas del Sol, en la ciudad de Durango.

El hecho se reportó alrededor de las 16:20 horas del miércoles , en un domicilio de la calle Eclipse. El propietario informó que ese mismo día había contratado a un albañil para realizar trabajos en el inmueble, pero posteriormente se percató de que faltaba el dinero, además de cubetas de pintura y rodillos.

Según trascendió en el lugar, el trabajador fue detenido por personal de la Fiscalía General del Estado, según lo asentado en el seguimiento del caso. El afectado manifestó que presentaría la denuncia correspondiente.