Detienen a Ángel ‘N’, exgobernador de Guerrero, señalado en caso Ayotzinapa

Este jueves 6 de agosto la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Ángel “N”, exgobernador de Guerrero que estuvo en el puesto desde 2011 hasta 2014, por su presunta implicación en el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

De acuerdo con lo que dio a conocer la FGR, la captura se realizó luego de investigaciones que permitieron acreditar la posible participación del exgobernador perredista en el caso Ayotzinapa, por el presunto ocultamiento de evidencias que habrían permitido conocer el paradero de los estudiantes.

Por este motivo, se solicitó la orden de aprehensión en su contra.

Gobernador durante desaparición de normalistas

Ángel “N” inició formando parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1980, pero algunos años después se unió al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Fue en el año 2011 cuando asumió la gobernatura de Guerrero; sin embargo, antes de terminar su periodo al mando presentó su renuncia, a finales de 2014 tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A pesar de que en varias ocasiones Ángel se deslindó públicamente de las acusaciones, se le siguió acusando de destruir evidencia ligada al caso, como grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala.